Kultur | Freitag, 07. September 2018 Freitag, 07. September 2018

Eine Inspiration: Stücke der Stadtgoldschmiedin

Galerie (1 Bild)

Foto: Museum

Zum Ferienende eine Inspiration für den Alltag: Im Silberwarenmuseum Ott-​Pausersche Fabrik ist das ideen– und abwechslungsreiche Werk von Simone ten Hompel zu sehen.

1975

1979

1979

1985

1987

1989

Die Wahl-​Londonerin ist in diesem Jahr Gmünder Stadtgoldschmiedin, zu der sie die Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst berufen hat. Nach einer Ausbildung zur Schlosserin () studierte Simone ten Hompel zunächst Schmuckdesign und Silberschmieden an der Fachhochschule Düsseldorf (), dann Metallarbeit am Royal College of Art in London (). Zahlreiche internationale Ausstellungen, dazu Auszeichnungen und lehrende Tätigkeiten begleiten ihre Karriere. Werke von ihr sind weltweit in wichtigen Sammlungen vertreten, so im Victoria and Albert Museum und im National Museum Scotland.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 27 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!