Schwäbisch Gmünd | Freitag, 07. September 2018 Freitag, 07. September 2018

Jugendkunstschule: Mehr Kurse, neue Dozenten

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Das Pflänzchen Jugendkunstschule treibt seine Wurzeln in die Tiefe und verzweigt sich nach oben. Kontinuität und Vielfalt spiegeln sich im Kursangebot für das 2 . Semester 2018 .

40

8

Interessierten Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur Kunst von Grund auf anzubieten, war die Triebfeder zur Gründung der Jugendkunstschule. Was Schwäbisch Gmünd vor überJahren mit der Musikschule zustande brachte, sollte eine Entsprechung in der Bildenden Kunst finden. Seit vier Jahren hat die Stadt nun die Jugendkunstschule unter dem Dach der VHS. Wie diese findet man sie am Münsterplatz, und sie geht mit dem Schuljahrsbeginn in das zweite Semester. Was neu ist oder sich ändert, steht in der RZ vom. September.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!