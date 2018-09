Sport | Freitag, 07. September 2018 Freitag, 07. September 2018

TSB Gmünd erwartet zum Auftakt einen Aufsteiger

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Mit einem Länderspiel gegen eine Mannschaft aus Österreich starten die Handballer des TSB Gmünd in die neue Saison der Württembergliga Süd. Gegen den Aufsteiger HC Hohenems möchte TSB-​Trainer Stefan Klaus am Samstag, 19 . 30 Uhr, in der Gmünder Großsporthalle, einen Sieg sehen.

Stefan Klaus spricht rückblickend von einer standesgemäßen Pflichtspielpremiere. Über die Leistung seiner Mannschaft beim-Pokalerfolg in Steinheim sagt der neue TSB-​Trainer aber auch: „Ich hatte mir mehr erwartet. Insbesondere, was unsere Durchschlagskraft in der Abwehr betrifft.“ DieGegentore gegen den Landesligisten haben ihm nicht geschmeckt. „Ich hätte mir ein klareres Ergebnis gewünscht“, fügt Klaus hinzu. Es ist aber nicht so, dass er den ersten Pflichtspielauftritt nur negativ bewertet. „Es war auch schon viel Gutes dabei. Unsere Wurfeffektivität und Chancenverwertung waren in Ordnung, wir haben von allen Positionen Tore erzielt.“So blickt Stefan Klaus durchaus mit Zuversicht dem ersten Punktspiel an diesem Samstag daheim gegen den HC Hohenems entgegen. Aber auch mit Demut: „Wir werden diese erste Aufgabe mit Respekt vor dem Gegner und der neuen Liga angehen.“ Der TSB-​Trainer geht davon aus, „dass diese österreichische Mannschaft mit viel Aufstiegseuphorie nach Gmünd kommen wird“, und stellt sich ein auf einen unangenehmen Gegner, der nicht im Vorbeigehen zu knacken sein wird. Von einem Vorbereitungsspiel des HC Hohenems hat sich Stefan Klaus Videomaterial besorgt, das er seiner Mannschaft im Training gezeigt hat. „Wir werden ein paar Dinge beachten müssen“, geht laut Klaus aus dem Video hervor. Auf welche beiden Spieler Stefan Klaus gegen Hohenems verzichten muss, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

