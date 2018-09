Schwäbisch Gmünd | Freitag, 07. September 2018 Freitag, 07. September 2018

Zugang zu guten Lebensmitteln für alle

„Alle Menschen sollen Zugang zu guten Lebensmitteln haben“ – das ist Ann-​Katrin Lauer aus Gmünd ein großes Anliegen. Die Lösung heißt „Foodsharing“. Ab sofort gibt es dieses Angebot auch in Gmünd. Lauer hat es gemeinsam mit Michael Weiß und Alice Chlebosch im Esperanza ins Leben gerufen.

Neu ist die Idee nicht. „Foodsharing gibt es in vielen Städten Deutschlands“, so Lauer, die für einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln plädiert. Dass in Deutschland auf der einen Seite jährlich mehr als ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weggeworfen werden und auf der anderen Seite jeder fünfte Mensch von Armut bedroht ist, stimmt nachdenklich. „Foodsharing ist gut, um diese Logik zu ändern“, erklärt Lauer. Sie will etwas ändern. Und leistet gemeinsam mit den anderen Foodsharing-​Engagierten einen Beitrag dazu. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat im Esperanza. Wie die Aktion vonstatten geht, wie viele Menschen zum zweiten Termin kamen und was mit jenen Lebensmitteln passiert, die beim Foodsharing übrig bleiben, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

