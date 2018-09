Sport | Samstag, 08. September 2018 Samstag, 08. September 2018

2 . Gmünder Tennis-​Stadtmeisterschaft

Galerie (1 Bild)

Am kommenden Wochenende, vom 14 . bis 16 . September, werden auf den Plätzen im Schießtal die 2 . Gmünder Tennis-​Stadtmeisterschaften um den Einhorn-​Cup ausgetragen. Das Turnier wird im K.o-Modus gespielt ohne Ranglistenwertung mit Nebenrunde.

Die Wettbewerbe finden in den Klassen Herrn A (Lk), Herren B und Damen (Lk) statt. Dazu wird in den Altersklassen HerrenA und B, Damen, HerrenA und B, Damensowie Herren(Lk) gespielt.Meldeschluss ist am. September, die Auslosung findet am. September umUhr statt. Anmeldungen sind nur online möglich, hier wird dann auch der genaue Spielplan veröffentlicht.Bei schlechtem Wetter können einzelne Spiele in der vereinseigenen Halle ausgetragen werden.Anmeldungen für Aktive und Senioren

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 32 Sekunden.

