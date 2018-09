Schwäbisch Gmünd | Samstag, 08. September 2018 Samstag, 08. September 2018

Hohe Auszeichnung für Gmünder Raumfahrt-​Wissenschaftler

Foto: DGLR, links. Prof. Henke, rechts Prof. Fasel

Er ist die wertvollste Auszeichnung und wird für hervorragende eigene Arbeiten um die Flugwissenschaften in all ihren Disziplinen verliehen: der Ludwig-​Prandtl-​Ring. Jetzt ehrte die Deutsche Gesellschaft für Luft– und Raumfahrt (DGLR) den Gmünder Strömungswissenschaftler Prof. Dr. Hermann Fasel mit diesem Ring.

Hermann Fasel ist ein Ur-​Gmünder, genauer gesagt ein Bettringer, der seitJahren an der University of Arizona in der Forschung und Lehre tätig ist und die Auszeichnung für seine bedeutenden Fortschritte im Verständnis der Strömungsmechanik beim Übergang von laminaren zu turbulenten Strömungen. erhalten hat. Bereits vor einigen Monaten hatte er den Forscherpreis von der Alexander-​von-​Humboldt-​Stiftung erhalten. Fasel feiert in diesen Tagen seinen. Geburtstag. Mehr über seine Forschung am Samstag in der Rems-​Zeitung.

