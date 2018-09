Schwäbisch Gmünd | Samstag, 08. September 2018 Samstag, 08. September 2018

Reisezentrum im Gmünder Bahnhof bleibt

Berichte über eine Schließung des Reisezentrums im Bahnhof in Schwäbisch Gmünd hatten für Unzufriedenheit bei vielen Bürgerinnen und Bürgern gesorgt. MdL Stefan Scheffold hatte sich dieser Sache angenommen und die Fortführung des Reisezentrums beim Ministerium für Verkehr in Stuttgart gefordert.

Zwischenzeitlich hat MdL Dr. Scheffold hierauf durch den zuständigen Ministerialdirektor Dr. Uwe Lahl in Vertretung des Ministers, eine positive Rückmeldung erhalten. In dem Schreiben heißt es, dass der personenbediente Vertrieb auch in Zukunft eine ganz entscheidende Rolle im Schienenpersonennahverkehr des Landes Baden-​Württemberg spielen werde. Zwar würden alle Verkehrsvertragspartner, insbesondere die DB Regio AG, einen Anstieg bei der Nutzung neuer Vertriebswege wie etwa dem Smart-​Phone oder dem Internet feststellen. Das Ministerium teile aber die Einschätzung von Stefan Scheffold, dass auch Mittel bis langfristig ein Grundbedarf an persönlicher Beratung am Bahnhof vor Ort notwendig sei.

