Aktion der Rems-​Zeitung: Sehen, wie sich Mögglingen verändern wird

An Ideen, wie man die Ortsmitte in Mögglingen gestalten könnte, hat es in der Gemeinde noch nie gemangelt. Das Problem war indes, dass die B 29 -​Ortsdurchfahrt der Kreativität enge Grenzen setzte. 2019 ist endlich die Umgehung fertig, und gleichzeitig findet die Remstalgartenschau statt. Der Spaziergang im Rahmen der RZ-​Ferienaktion am Montag, 10 . September, zeigt, was sich ändert.

2019

16

Die Teilnahme an der interkommunalen Gartenschau der Remsanlieger markiert für Mögglingen auch den Auftakt zur Umgestaltung der Ortsmitte. Denn der Fluss, der bei diesem Projekt in den Blickpunkt gerückt wird und Mögglingen parallel zu den Bahngleisen als ein grünes Band durchzieht, wurde bisher von Ortsfremden so gut wie gar nicht wahrgenommen. Bürgermeister Adrian Schlenker möchte im Rahmen der RZ-​Ferienaktion zeigen, auf welche Weise seine Gemeinde im JahrAkzente setzen und in Sachen Naherholung attraktiver werden wird. Treppunkt zur Führung ist umUhr am Rathaus — und in der Montagausgabe der RZ gibt es weitere Informationen über die Veranstaltung.

