Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 09. September 2018 Sonntag, 09. September 2018

Blick auf erhaltenswerte Stadtquartiere in Gmünd

Fotos: gbr

Viele Gebäude stehen in Gmünd schon unter Denkmalschutz. Darüber hinaus gibt es aber zahlreiche Häuser, die das Stadtbild prägen und zusammen mit Nachbargebäuden ein erhaltenswertes Ensemble bilden. Nicht zuletzt spielt auch der Begriff „Stadtquartier“ eine Rolle – und genau damit befasste sich am „Tag des offenen Denkmals“ eine Radtour mit Baubürgermeister Julius Mihm.

„Eine Stadt tickt aus ihrer Geschichte heraus“, machte Mihm deutlich, warum die Beschäftigung mit der (baulichen) Vergangenheit wertvolle Fingerzeige für das Verständnis der Gegenwart gibt. Dieses Jahr habe man sich für den „Tag des offenen Denkmals in Kooperation mit der Intitiative „Pro Gmünd“ vorgenommen, den Fokus nicht ausschließlich auf die allseits bekannten Baudenkmale – zum Beispiel das Münster – zu richten, sondern den Begriff „Erhaltenswerte Stadtquartiere“ in den Blickpunkt des Interesses zu rücken. Es gehe dabei bewusst nicht um einzelne Gebäude, sondern um jene Wirkung, die das Zusammenspiel verschiedener Gebäude auf das Stadtbild habe. Ausführlich wird das Thema in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung behandelt.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

