Degenfelder Aktionstag ein voller Erfolg

Fotos: Gerhard Nesper

Am Sonntag konnte man sowohl Degenfeld erleben als auch am Degenfelder Leben teilhaben und es kennenlernen. Handel, Gewerbe, Vereine und Institutionen präsentierten nämlich beim diesjährigen Aktionstag die Leistungen, Angebote und Aktivitäten des kleinsten Gmünder Stadtteils.

An der Campagne, an der insgesamtAussteller teilnahmen, standen das Handwerk, die Kunst, der Genuss, sowie Sport, Spiel und Spaß im Vordergrund. Oberbürgermeister Richard Arnold eröffnete am Sonntagvormittag die Veranstaltung und meinte, wachsen könne eine Gemeinde nur aus einer starken Heimat heraus. Er sei stolz auf die Degenfelder und auf deren besonderen Zusammenhalt. Auch die Ortsvorsteher von Bettringen und Weiler, Brigitte Weiß und Bernhard Feifel, waren unter den zahlreichen Gästen. Was sonst noch alles geboten war steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

