Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 09. September 2018 Sonntag, 09. September 2018

Hussenhöfer Sträublesfest bei bestem Wetter

Fotos: Gerhard Nesper

Sträuble, je nach Region auch Strauben, Strübli oder Strieble genannt, heißt die leckere Köstlichkeit zu der der Gesang– und Musikverein Cäcilia Hussenhofen alle Sträuble-​Freunde, –Fans und –Genießer zum traditionellen Sträublesfest in die Mozarthalle eingeladen hatte.

Mit einem Flohmarkt auf dem Schulhof der Mozartschule begann am Samstagmittag das-​Tage-​Fest, bei dem Kinder ihre nicht mehr benötigten Spielsachen und andere Dinge, wie z.B. Stofftiere, Bücher, DVD, Schuhe und Puppen zum Kauf anboten. Aber auch die berühmten Sträuble, die man traditionsgemäß aus einem aus Fett, Mehl, Milch, Eier, Zucker und Salz hergestellten Teig durch einen Trichter in heißes Fett gleiten lässt und so rundliche Kringel erzeugt, die mit Puderzucker bestreut und noch warm serviert werden, wurden bereits hergestellt und den Besuchern serviert.

