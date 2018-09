Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 09. September 2018 Sonntag, 09. September 2018

Tag der offenen Tür im Esperanza

„Das Jugend– und Kulturzentrum Esperanza gehört zur Kulturszene Schwäbisch Gmünds, ist Anlaufstelle für Jugendliche und Junggebliebene und in der Oststadt und der Gesamtstadt Schwäbisch Gmünd unersetzlich.“ Das sagte die Stadtteilkoordinatorin der Gmünder Oststadt, Christine Hüttmann, am Tag der offenen Tür des Jugendtreffs Esperanza.

Natürlich kamen auch viele junge Leute am Sonntag, die das Esperanza größtenteils schon kennen. Doch auch das Interesse bei der älteren Generation – auffallend viele Menschen abaufwärts – war deutlich zu erkennen. Ein sehr schöner Nebeneffekt des Tages der offenen Tür: Es waren so viele Kinder wie noch nie im und um das Haus unterwegs. Was das Eperanza zu bieten hat, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

