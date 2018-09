Ostalb | Sonntag, 09. September 2018 Sonntag, 09. September 2018

Tag des offnen Denkmals im Heubacher Schloss

Galerie (3 Bilder)

Fotos: en

Freifrau Barbara von Woellwarth geborene Ickbrecht von Dürkheim nutzte den 25 . Internationalen Tag des offenen Denkmals ihr prächtiges Adelshaus, das Heubacher Schloss, einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Im Schloss befindet sich auch das Miedermuseum, durch das Kuratorin Kerstin Hopfensitz Kurzführungen gab, die Appetit machten, das Miedermuseum sich genauer anzusehen. Was die Freifrau zu erzählen hatte, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 16 Sekunden.

