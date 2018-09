Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 09. September 2018 Sonntag, 09. September 2018

Wallfahrtswoche auf dem Rechberg ging zu Ende

Fotos: Gerhard Nesper

Ganz im Zeichen der Gottesmutter Maria stand die vergangene Wallfahrtswoche auf dem Hohenrechberg. Unter dem Thema „Was Maria uns zu sagen hat — Biblische Marienworte“ war täglich mindestens ein Gottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Maria Hohenrechberg abgehalten worden.

Als Co-​Zelebranten waren wieder die beiden Pfarrer der Seelsorgeeinheit Unterm Hohenrechberg, Dr. Horst Walter und Andreas Braun dabei, außerdem Pfarrer Anthony aus Indien, der Zeremoniar des Bischofs, Helmut Maier und der stellvertretende Dekan des Dekanats Esslingen-​Nürtingen, Volker Weber. Wie beim Eröffnungsgottesdienst war der Musikverein Wißgoldingen mit seinem Dirigenten Robert Glaser für die musikalische Umrahmung und Begleitung verantwortlich. Diakon und Hörgeschädigtenseelsorger Herbert Baumgarten übersetzte die gesprochenen Worte in die Gebärdensprache und dirigierte den Gebärdenchor „Die Singenden Hände“. Was der Bischof in seiner Predigt den Gläubigen mit auf den Weg gab, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

