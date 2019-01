Ostalb | Dienstag, 01. Januar 2019 Dienstag, 01. Januar 2019

„Gschwender Start“ unterstützt Vereine

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Zu einer guten Tradition ist der „Gschwender Start“ am ersten Januar in der Gemeinde geworden. Der Vorsitzende des Fördervereins Sport und Kultur, Uwe Neunisch, und Bürgermeister Christoph Hald verteilten an elf ortsansässige Vereine und Institutionen 4100 Euro, die für elf Projekte eingesetzt werden.

2000

Hinter der Verteilung der Gelder steckt eine lange Tradition. Seitsetzt sich der Förderverein Sport und Kultur für ortsansässige Vereine und Institutionen ein und unterstützt diese finanziell. Der Spendensack war auch in diesem Jahr wieder sehr gut gefüllt. Welche Vereine vom „Gschwender Start“ profitieren, können sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung nachlesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 24 Sekunden.