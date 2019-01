Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 01. Januar 2019 Dienstag, 01. Januar 2019

Junge Muslime reinigen die Stadt vom Silvestermüll

Foto: pr

Noch liegt Gmünd im Nebel am ersten Tag des Jahres 2019 . Doch schon regen sich die ersten Arbeiter des städtischen Bauhofs und die Helfer der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation, um die deutlichen Spuren des nächtlichen Spektakels zum Neuen Jahr zu beseitigen.

Mit sechs Fahrzeugen war der Bauhof bereits bei der Arbeit – und mehr als zwanzig tatkräftige Helfer taten ein Übriges, um die Reste der zahlreichen Feuerwerkskörper in der Stadt dem Müll zuzuführen. „Seitmachen wir das in Gmünd“, erklärte Ahmad Sharee. Sauberkeit sei ein Teil ihres Glaubens, der hier in die Praxis umgesetzt werde. Was er zu der Putzaktion noch zu sagen hat, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

