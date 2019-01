Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 01. Januar 2019 Dienstag, 01. Januar 2019

Silvestergottesdienst im Heilig-​Kreuz-​Münster

Fotos: msi

Am letzten Abend des Jahres 2018 waren zahlreiche Gläubige zum Pontifikalamt in das Heilig-​Kreuz-​Münster geströmt. Bischof Dr. Gebhard Fürst übernahm die Predigt, in der er auf das vergangene Jahr zurückblickte, eine Aufarbeitung der Missbrauchsfälle versprach und zu mehr Frieden aufrief.

So vielköpfig war die Schar der Gmünder Christinnen und Christen, darunter auch Gläubige der muttersprachlichen Gemeinden, dass einige nur noch Stehplätze ergattern konnten. Es war nun einmal „kein normaler Termin“, wie auch Dekan Robert Kloker betonte, sondern die Möglichkeit das Jahr „geistig und geistlich ausklingen zu lassen.“ Ein für Kirche wie Gesellschaft gleichermaßen bewegtes Jahr, auf das auch Bischof Dr. Gebhard Fürst in seiner Predigt zurückblickte. Was der Bischof den Christinnen und Christen zum Jahreswechsel mit auf dem Weg gab, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

