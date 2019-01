Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 10. Januar 2019 Donnerstag, 10. Januar 2019

Gmünder Schwanen-​Saga: Gustav ist in Plüderhausen in guten Händen

Galerie (1 Bild)

Foto: rz

Dem Gmünder Schwan Gustav geht es in Plüderhausen trotz des tragischen Verlustes seinerLebensgefährtin Sieglinde den Umständen entsprechend gut.

Davon konnte sich die Rems-​Zeitung am Donnerstag beim Besuch des Asylgebers überzeugen. Ein berührender Moment, als Gustav ohne Berührungsängste in die Arme des Redakteurs der Gmünder Heimatzeitung sprang. So etwas Herzliches haben wir noch nie erlebt. Der Schwanenbetreuer in Plüderhausen wartet immer noch auf eine Reaktion aus dem Gmünder Rathaus, wie es denn nun weitergehen soll. Bislang habe er vergeblich auf einen Rückruf des Gmünder Oberbürgermeisters zur Schwanen-​Frage gewartet. Gustavs Lebensgefährtin ist mit großer Wahrscheinlichkeit tot. Die Hoffnung richtet sich auf eine neue Partnein.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 26 Sekunden.