Sport | Donnerstag, 10. Januar 2019 Donnerstag, 10. Januar 2019

Marcel Bär verlässt VfR Aalen

Galerie (1 Bild)

Foto: Schlipf

Der 26 -​jährige Marcel Bär verlässt den Fußball-​Drittligisten VfR Aalen und wird ab sofort das Trikot des Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig tragen, bei dessen zweiter Mannschaft der Rechtsfuß bereits von 2012 bis 2015 auflief.

58

17

„Braunschweig hat uns ein Angebot gemacht, das wir aus wirtschaftlichen Gründen nicht ablehnen konnten“, sagt Hermann Olschewski. „Dadurch bekommen wir die Möglichkeit, noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden und den Kader deutlich zu verstärken. Wir möchten uns bei Marcel ganz herzlich für seinen Einsatz im VfR-​Trikot bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft “, so das Präsidiumsmitglied Sport des VfR.„Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass er meinem Wunsch, zurück in meine Heimat wechseln zu dürfen, nachgekommen ist. Ich hatte hier in Aalen eine schöne Zeit und habe mich immer wohlgefühlt“, erklärt Bär. InSpielen für den VfR steuerte erTore und fünf Vorlagen bei.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 37 Sekunden.