Kultur | Donnerstag, 10. Januar 2019 Donnerstag, 10. Januar 2019

Weit gefasst: Evalina Velkaites Bilder im Kunstverein

Galerie (1 Bild)

Foto: Velkaite

Licht und dennoch farbintensiv sind die Gemälde von Evalina Velkaite, die der Gmünder Kunstverein in seiner nächsten Ausstellung zeigt. Ein bildräumliches Spiel mit Farbflächen und Perspektiven.

18

17

36

Es steckt etwas Romantisches in den Bildern von Evalina Velkaite: Weite und Grenzenlosigkeit, ein unbestimmter Horizont. Es könnte immer weiter gehen und vielleicht noch mehr zu entdecken geben. Also etwas, was der Wirklichkeit abhanden gekommen ist.Der Gmünder Kunstverein präsentiert vom. Januar bis. März das Werk der jungen Litauerin , „die noch am Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn steht und auf dem Weg ist, sich eine eigenständige Position in der zeitgenössischen Malerei zu erarbeiten“, so Sepp Hiekisch-​Picard. Evalina Velkaite () studierte an der Folkwang-​Universität der Künste und an Hochschule für Gestaltung in Basel. Es bleibt ein weiter Raum für Assoziationen und Projektionen, für Träume und Alpträume.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 34 Sekunden.