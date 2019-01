Blaulicht | Freitag, 11. Januar 2019 Freitag, 11. Januar 2019

Feuerwehr Schwäbisch Gmünd: 2018 so viele Einsätze wie in keinem Jahr zuvor

Foto: Heino Schütte

Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd hat mit ihrem hauptamtlichen Team aus dem Florian und rund 450 ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern aus 13 Abteilungen im zurückliegenden Jahr 2018 Enormes geleistet: 519 Einsätze wurden bewältigt. Das sind so viele wie noch nie in einem Jahr.

Das bestätigte am Freitag Feuerwehrkommandant Uwe Schubert auf Anfrage der Rems-​Zeitung. Er, Schubert, ist gerade dabei, die Einsatz– und andere Zahlen für die Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Schwäbisch Gmünd aufzuarbeiten. Diese findet am. März in der Mehrzweckhalle im Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau statt.In den Jahren zuvor bewegte sich Zahl der Einsätze der FFW Schwäbisch Gmünd meist umherum. Uwe Schubert sieht unter anderem im gesellschaftlichen Wandel eine der Ursachen der Aufgabensteigerung. Und er zeigt sich froh darüber, wie gut das Zusammenspiel und die gegenseitige Unterstützung aller Stadtteilabteilungen funktioniere, ohne die diese wachsenden Herausforderungen kaum zu bewältigen wären. Mehr zum Thema am Samstag in der Rems-​Zeitung.

