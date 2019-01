Schwäbisch Gmünd | Freitag, 11. Januar 2019 Freitag, 11. Januar 2019

Oberbürgermeister Richard Arnold feiert heute den 60 . Geburtstag

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

„Mehr Gemeinschaft, Respekt im Umgang miteinander und mehr Toleranz“ – das war am Abend der Wahl sein Bekenntnis. Dieses wurde in den seither vergangenen zehn Jahren oft herausgefordert – gerade in jüngster Vergangenheit. Heute feiert Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold seinen 60 . Geburtstag.

11

Von denen, die mit ihm zu tun haben, stehen ihm nur wenige gleichgültig gegenüber. Er hat seine eingeschworenen Fans und ebensolche Gegner. Die verweisen meist auf seinen Hang zur ganz großen – und dann nach Möglichkeit auch öffentlichkeitswirksamen – Geste. Da wird dann schon einmal von „König Richard dem Ersten“ gesprochen, und die Beharrlichkeit, mit der er Ziele verfolgt, Starrköpfigkeit genannt. Aber die Fans sind deutlich in der Überzahl. Mehr dazu am. Januar in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 30 Sekunden.