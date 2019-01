Schwäbisch Gmünd | Freitag, 11. Januar 2019 Freitag, 11. Januar 2019

Reportage am Samstag: Stadtwerke-​Eis-​Arena in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: sv

Am Samstag, 12 . Januar, eröffnet die Stadtwerke-​Eis-​Arena am oberen Marktplatz in Schwäbisch Gmünd. Zwei Monate, bis zum 10 . März, garantiert sie Winterspaß für die ganze Familie. Wir haben bei der aufwändigen Installation der Anlage einmal ein bisschen hinter die Kulissen geschaut.

12

2016

2018

&

&

12

Zum dritten Mal eröffnet am. Januar eine Eis-​Arena in Gmünd. Nachdem sie erstmals im Jahrim Remspark ihren Platz fand, wurde sie, nach, in diesem Jahr zum zweiten Mal im Herzen Gmünds, am oberen Marktplatz installiert. Doch was passiert alles, bevor die ersten Kufen das Eis berühren? Wir haben uns mit dem Hauptorganisator des von den Stadtwerken als Hauptsponsor geförderten Unternehmens „Eis-​Arena“, Robert Frank von der TouristikMarketing Gesellschaft (TM), unterhalten. Mehr lesen Sie in der Samstags-​Reportage am. Januar in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 33 Sekunden.