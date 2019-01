Blaulicht | Freitag, 11. Januar 2019 Freitag, 11. Januar 2019

Unfall zwischen Lorch und Bruck

Galerie (1 Bild)

Die Polizei teilte gegen 16 Uhr, dass zwischen Lorch und Bruck ein Lkw umgekippt sei.

1154 voll gesperrt werden. Eine Dauer der Sperrung ist nicht vorhersehbar, daher findet man den aktuellen Verkehrsplan Deshalb muss die Landesstraßevoll gesperrt werden. Eine Dauer der Sperrung ist nicht vorhersehbar, daher findet man den aktuellen Verkehrsplan hier.

ERGÄNZUNG um 16 . 40 UHR:

46

16

7

5

16

30

DerJahre alte Fahrer befuhr gegenUhr die Strecke von Bruck kommend in Richtung Lorch. In einer scharfen Kurve kam er mit seinem-Tonner auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. An der Böschung kippte der Lkw um und blockierte die Fahrbahn zumindest halbseitig. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Sperrung sowie Bergungsarbeiten dauern StandUhr an. Die Beendigung ist derzeit nicht absehbar.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 29 Sekunden.