VfR Aalen verpflichtet Petar Sliskovic

Mit Petar Sliskovic wechselt ein weiterer Akteur zum Fußball-​Drittligisten VfR Aalen. Der 27 -​Jährige stand zuletzt bei Viktoria Berlin in der Regionalliga Nordost unter Vertrag. In der Jugend lief der Mittelstürmer unter anderem für den FSV Frankfurt sowie den 1 . FSV Mainz 05 auf. Bei den Mainzern kam er in der Profimannschaft anschließend zu 15 Bundesligaeinsätzen.

Außerdem spielte der Kroate im Trikot des FC St. Pauli sowie der SG Dynamo Dresden insgesamtMal in der. Bundesliga. Auch die Dritte Liga ist keine Unbekannte für den Rechtsfuß:Drittligaspiele absolvierte der Kroate bislang für die Stuttgarter Kickers, den Halleschen FC und die zweite Mannschaft des. FSV Mainz. „Mit Petar kommt ein physisch starker Strafraumstürmer zu uns, der gute Abschlussqualitäten besitzt und unsere Präsenz in der Offensive erhöhen kann“, erklärte VfR-​Cheftrainer Argirios Giannikis. Der Neuzugang selbst möchte sich „schnell in Aalen einleben und in die Mannschaft integrieren, sodass wir gemeinsam die Klasse halten können. Ich bin motiviert und freue mich auf die Vorbereitung und die letzten Partien der Rückrunde.“ „Wir sind froh, dass der Transfer so schnell vollzogen werden konnte und wir mit Petar einen erfahrenen Spieler dazubekommen, der in jeder Liga von der Bundesliga bis zur. Liga seine Treffsicherheit bewiesen hat“, sagte Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport.

