Schwäbisch Gmünd | Samstag, 12. Januar 2019 Samstag, 12. Januar 2019

Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Ein Blick in die Auftragsbücher all der Handwerksbetriebe genügt, um die Aussage zu treffen, dass es den meisten von ihnen richtig gut geht. Diese Aussage stand auch im Mittelpunkt des Neujahrsempfanges der Kreishandwerkerschaft. Doch nicht nur das: Auch jene Betriebe, die zu kämpfen haben, fanden Erwähnung. Und neben all dem Optimismus, der geäußert wurde, drang in den Grußworten auch so manch weitere Sorge durch.

Kreishandwerksmeister Alexander Hamler bezeichnete das zurückliegende Jahr als blühendes Frühjahr für die Betriebe. Das Kfz-​Handwerk aber habe zu kämpfen gehabt und auch in den Lebensmittelbetrieben sei es nicht so gelaufen, wie von den Betrieben vorgestellt. Doch Hamler zeigte sich bei der Begrüßung im Haus des Handwerks in der Leutzestraße insgesamt optimistisch, vor allem mit Blick aufs Bauhandwerk. Die Sonne, so sagte der Kreishandwerksmeister, scheine weiterhin. Die RZ berichtet in der Samstagausgabe ausführlich darüber, was Hamler sonst nocht gesagt hat und wie sich die anderen Grußredner zur aktuellen Lage im Ostalbkreis und auch der Welt äußerten.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 40 Sekunden.