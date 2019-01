Schwäbisch Gmünd | Samstag, 12. Januar 2019 Samstag, 12. Januar 2019

Sabbatical im hohen Norden

Den Wunsch, eine größere Reise zu machen, hatte Carina Röder schon immer. Nach einer überstandenen Krebserkrankung im Jahr 2015 beschloss die 43 -​Jährige, ihren Traum zu verwirklichen. Sie nahm sich eine Auszeit, ein Sabbatical. Und machte sich gemeinsam mit Hund Ella auf den Weg in den Norden Europas.

„Ich hatte immer das Gefühl: Die Welt ist klein, wenn man nur an einem Ort ist.“ Es ist genau dieser eine Satz von Carina Röder, der beschreibt, warum sie nie Heimweh verspürt, wenn sie die Welt erkundet. Und es ist dieser Satz, der auch beschreibt, wie sie ihr Leben am liebsten lebt: In Freiheit. Mit sehr viel Freude. Und mit dem großen Vertrauen und Optimismus, dass alles gut geht. Dass sie während ihres Sabbaticals, das sie im Norden Europas verbracht hat, überall nette Menschen getroffen hat, das verwundert nicht: Der Mensch bekommt zurück, was er ausstrahlt. Die RZ berichtet in der Samstagausgabe von Carina Röder, ihrem Weg, ihren Träumen und ihrer fünfmonatigen Auszeit.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

