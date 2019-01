Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 13. Januar 2019 Sonntag, 13. Januar 2019

Frisches Grün: Neujahrsempfang im Stadtgarten

Fotos: zi, rw

Wen dieser Schwung nicht ins neue Jahr trägt, der muss festgeschraubt sein. Der Neujahrsempfang von Stadt und Stadtverband Musik und Gesang nimmt Jahr für Jahr größere Formen an und füllt sie randvoll mit Inhalt. In diesem Fall: mit Lust auf die Remstal– Gartenschau.

uerst waren es nur Tupfen, dann aber eine Woge in Grün:ehrenamtliche Helfer der Remstal-​Gartenschau aus Gmünd und Schorndorf in leuchtgrünen Shirts bestimmten das Bild. Viele der Besucher des Neujahrsempfangs am Sonntagabend im übervollen Stadtgarten setzten kleine grüne Akzente in Form von grünen Tüchern oder Krawatten. Ramona Kunz, die Vorsitzende des Stadtverbands Musik und Gesang, trat in smaragdgrüner Robe ins Scheinwerferlicht.Es war der erste von vielen, sich steigernden Effekten in den nächsten zwei Stunden, bis zum Finale mit Rock-​Sound und Radetzky-​Marsch papierene Blütenblätter bis über die hinteren Reihen des Stadtgartens geblasen wurden, von wo sie dann auf das Publikum niederrieselten. Das hielt es nicht auf den Sitzen, es applaudierte und jubelte im Stehen.Vor zehn Jahren wiederum vollzog der Kultur-​Stadtverband den Schulterschluss mit der Stadtverwaltung, seitdem gibt es den gemeinsamen Neujahrsempfang. „Dies ist ein Zeichen, dass die Kultur und die Musik in unserer Stadt untrennbar mit unserer Gesellschaft verwoben sind“, so Ramona Kunz.

