Sportler-​Ehrung in Lorch

Es ist ein Dauerläufer, und man muss oder kann auch nicht viel verändern: Die 27 . Sportler-​Ehrung der Stadt Lorch, die am Samstagabend inder Stadthalle durch den Stadtverbandsvorsitzenden Mario Capezzuto vorgenommen wurde. Unterstützt von den Vorsitzenden der beiden anderen Verbände in Lorch: Martin Lamerz (Kultur) und Heiko Cammerer (Waldhäuser Vereine).

Bei seiner Begrüßung bedankte sich Capezzuto auch bei den Hauptsponsoren, der Kreissparkasse und der VR-​Bank Ostalb.Sportlerinnen und Sportler konnten an diesem Abend mit Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet werden. Sportlich umrahmt wurde der Abend vom Auftritt der DanceGymnastics (DG) vom TSV Lorch, die in diesem Jahr an den Weltmeisterschaften in Österreich teilnehmen werden.Als Ehrengast hatte der Stadtverband in diesem Jahr auf ein „Eigengewächs“ zurückgegriffen. Nachdem dieser Part bislang meist von Politgrößen (es waren schon einige Minister oder Staatssekretäre zu Gast) übernommen wurde, war am Samstagabend der Lorcher Pfarrer Christof Messerschmidt diese Ehre zuteil geworden. Zum Lorcher Sportpionier wurde Peter Mathussek ernannt, der Vorsitzende der Sportfreunde Lorch.

