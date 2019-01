Ostalb | Sonntag, 13. Januar 2019 Sonntag, 13. Januar 2019

Waldstetter Gugga-​Gaudi 4 . 0

Galerie (11 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

„Bei schönem Wetter kann jeder feiern, bei Regen aber nur die Waldstetter Wäschgölten und die Lachabatscher“ meinte Bürgermeister Michael Rembold, der zusammen mit Bernd Czich als Moderator durch die Veranstaltung führte.

Mit den Schlachtrufen „Wäschgölt Ahoi“ und „Lacha-​Batscher“ heizten sie immer wieder die Stimmung an. Die. Auflage der traditionellen Waldstetter Gugga Gaudi, wie immer bestens organisiert von den Lachbatscher und den Wäschgölten, stand unter dem Motto „Gugga Gaudi“, weil in diesem Jahr vier wichtige Veränderungen in Kraft traten. Zum Ersten fand die Veranstaltung an einem Sonntag statt, zweitens begann diese bereits umUhr mit einem Frühschoppen, drittens wurden neue Speisen angeboten und viertens hatten sich neue Teilnehmer angemeldet.Wer dies war und was sonst so alles geboten war, steht in der Montagausgabe der Remszeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

