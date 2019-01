Blaulicht | Montag, 14. Januar 2019 Montag, 14. Januar 2019

Aktuelle Hochwassersituation: Lage entspannt sich

Regen und Tauwetter ließen den Remspegel am Sonntag rasch steigen. Im Feuerwehrgebäude traf daher auch ein kleiner Verwaltungsstab der Stadt ein, um mit der Feuerwehr frühzeitig über Maßnahmen zu beraten. Mit Ende der starken Regenschauer kurz vor Mitternacht beruhigte sich die Lage aber merklich. Insgesamt hielt sich die Anzahl der Einsätze in Grenzen.

Relativ früh am Sonntag unterwegs waren Mitarbeiter des Bauhofes, die dafür sorgten, dass Einläufe an Bächen und Flüssen freigehalten werden. Auch die Wasserstände an den Brücken wurden regelmäßig kontrolliert. Am Montagmorgen ist von einer entspannten Lage die Rede.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 23 Sekunden.