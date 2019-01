Kultur | Montag, 14. Januar 2019 Montag, 14. Januar 2019

Junger Kammerchor Ostwürttemberg: Ein Nacht-​Programm

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

Ein Konzertprogramm zum Thema „Nacht“ – einem Überbegriff, der so viele unterschiedliche Aspekte unter sich vereint – so eine Werkkomposition entfaltet in der dunklen Jahreszeit ihre besondere Wirkung.

40

Die sujetgebundene Zusammenstellung von anspruchsvollen A-​cappella-​Chorsätzen von Monteverdi bis zu den Wise Guys war eines von vielen Elementen, das aus dem Konzert des Jungen Kammerchor Ostwürttemberg (JKO) im Innenhof des Predigers etwas ganz Besonderes machte.Diejungen Sängerinnen und Sänger zeigten sich nach intensiver Probenphase (inklusive CD-​Aufnahme) auf Schloss Kapfenburg am Ende der Weihnachtsferien bei ihrem zweiten Konzert in der Region bestens in Form, gestalteten dynamisch und artikulatorisch die größtenteils selten zu hörenden Chorsätze unterschiedlichster Besetzungen souverän und ausdrucksstark, spielten mit den unterschiedlichen Charakteren mit erfrischender Flexibilität und Leichtigkeit.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 30 Sekunden.