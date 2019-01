Sport | Montag, 14. Januar 2019 Montag, 14. Januar 2019

Normannia Gmünd: Francis Ubabuike geht, Serkan Uygun kommt

Viel Arbeit hat derzeit der Teammanager des Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd, Andrea Aiello, zu bewältigen – überraschenderweise fast zu viel Arbeit wegen fünf Abgängen, denen bislang mit Serkan Uygun vom Oberligakonkurrenten SGV Freiberg ein Neuzugang gegenüber steht.

Das ist fast richtig, kehren doch mit Efendi Erol, Mo Sanogo und Dominik Pfeifer gleich drei Offensivkräfte nach der Winterpause ins Mannschaftstraining zurück, nachdem sie verletzungs– beziehungsweise krankheitsbedingt in der kompletten Vorrunde passen mussten.Den Angriff der Normannia wird im Kampf um den Oberliga-​Klassenerhalt zudem ein Oberligaspieler verstärken: Serkan Uygun. Der-​jährige Stürmer kann auf beiden Außenbahnen spielen, vorzugsweise auf der rechten Außenbahn. DerMeter große Stürmer hat seine fußballerische Ausbildung beim VfB Stuttgart genossen. Nach der Uund Uwechselte er in die Udes VfB Stuttgart. Danach war er beim FSV Hollenbach unter Vertrag und nach einem kurzen Abstecher im türkischen Profi-​Fußball fasste er auf Anhieb beim Oberligisten SGV Freiberg Fuß, bei dem er inVorrundenspielen den Angriffsfußball der Freiberger belebte.Mit ihm möchte Normannia-​Trainer Holger Traub die Lücke füllen, die der Abgang von Francis Ubabuike hinterlassen wird. Der wieselflinke Ghanaer sucht nach einem nur halbjährigen Gastspiel im Schwerzer bei einem Verein in der Regionalliga West sein neues Glück.Ebenfalls nach nur einem halben Jahr geht Mittelfeldspieler Daniel Serejo, der es aus beruflichen Gründen zeitlich nicht mehr bei den Gmündern mit den Trainingszeiten richten und dies bei der TSG Hofherrnweiler in seinem Heimatort besser koordinieren kann. Ebenfalls nach nur einem halben Jahr verlässt Abwehrspieler Timothy Udoh die Normannia. Er schaffte es in der Vorrunde zu keinem Einsatz im Oberligateam (Ziel unbekannt). Nach seinem Studienaufenthalt in den USA wechselt Niklas Groiß ebenfalls, er wird künftig für den TSV Essingen seine Kickstiefel schnüren. Und dann hat auch noch Mario Schmid die Normannia verlassen und ist zum TSGV Waldstetten gewechselt.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 76 Sekunden.