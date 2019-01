Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 15. Januar 2019 Dienstag, 15. Januar 2019

Auf dem Zeiselberg: Lichterdemo gegen befürchtete „XXL-​Bebauung“

Auf dem Zeiselberg findet zur Stunde (Dienstagabend) eine Versammlung der Bürgerinitiative Zeiselberg statt. Mit Kerzen und Lichtinstallationen wird gegen die befürchtete „XXL-​Bebauung“ auf dem Aussichtsberg demonstriert.

RundBürgerinnen und Bürger haben sich versammelt. Anlass: Der Bau– und Umweltausschuss des Gemeinderats berät am Mittwoch über den Bebauungsplan, der die Rahmenbedingungen für Errichtung eines Gasthauses mit Biergarten schaffen soll. Die endgültige Entscheidung ist für den. Januar vorgesehen. Die Bürgerinitiative kritisiert den Umfang des Bauprojekts, der mit dem früheren Biergarten-​Charme nichts mehr zu tun habe. Mit der Lichterdemo wird die Hoffnung verknüpft, dass bei den anstehenden Beratungen im Rathaus bei den Verantwortlichen doch noch ein Licht aufgehe. Heftige Worte wurden von den beiden BI-​Sprechern Stanislaus Müller-​Härlin und Frank Eißmann an OB Richard Arnold gerichtet: Er rufe gerne zu bürgerschaftlichem Engagement auf. Gegenüber Bürgerinitiativen jedoch, die sich kritisch-​konstruktiv ins Miteinander dieser Stadt einbrächten, reagiere er mit Ignoranz und herablassenden Anmerkungen und verweigere den Kontakt. Die BI Zeiselberg überraschte am Dienstagabend auch mit einer lichttechnischen Darstellung, um die Dimensionen einer angeblich nachträglich vorgesehenen, vier Meter hohen Lärmschutzwand aufzuzeigen.

