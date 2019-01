Dartsport: Underdogs weiter auf Titelkurs

Sport | Dienstag, 15. Januar 2019 Dienstag, 15. Januar 2019

In der A-​Liga läuft es für den Dartclub Underdogs aus Göggingen weiterhin erfolgreich. Gegen die Troublemakers aus Plüderhausen hat sich das Team von Michael Krieger letztlich souverän mit 13 : 5 ( 28 : 14 Sätze) durchgesetzt.

Der zweite Einzelblock verlief dann ausgeglichen. Brett setzte sich knapp mit 2 : 1 durch, Lämmerhirt hatte Probleme beim Checken und verlor mit dem gleichen Ergebnis. Für Müller lief es immer noch nicht rund, er unterlag erneut mit 0 : 2 . Krieger ließ sich nicht beeindrucken und siegte erneut 2 : 0 .





Aufgrund der Witterungsverhältnisse stand die Partie jedoch länger auf der Kippe, die Gäste hatten angefragt, ob die Partie verschoben werden könne. Da aber die Underdogs bereits am kommenden Samstag wieder im Einsatz sind – und dann auch noch gegen den punktgleichen Verfolger SPub Magic Five –, war eine Spielverlegung nicht möglich.Die Doppelbegegnungen endeten. Während Pascal Müller und Marcus Brett recht deutlich mitsiegten, kamen Krieger und Timo Lämmerhirt nicht ins Spiel und unterlagen prompt mit. Der erste Einzelblock lief für die Gastgeber dann ordentlich. Brett, Lämmerhirt und Krieger gewannen ihr Duell jeweils mit, einzig Müller unterlag mit, so dass esstand.

