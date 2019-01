Ostalb | Dienstag, 15. Januar 2019 Dienstag, 15. Januar 2019

Die AG Heimat hat sich der Durlanger Geschichte verschrieben

Viel Herzblut und Idealismus steckt in dem, was die Durlanger AG Heimat sich auf die Fahnen geschrieben hat. Ziele der geschichts– und heimatverbundenen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind unter anderem Traditionen erhalten und Heimatliebe pflegen – im allerbesten Sinn.

2015

„Wir sind kein Verein, sondern eher eine Gemeinschaft von Freunden“, erklärt Egon Müller diegegründete AG Heimat. Und um die Heimat – genau gesagt um Durlangen mit allem, was dazugehört – dreht sich alles bei den Mitgliedern. Acht Durlanger gehören zum, wie Müller sagt, harten Kern. Aber mitmachen dürfen alle, die Spaß an den längst vergangenen Zeiten der Gemeinde haben. Mit Unterstützung der Gemeinde könnte nun auch ein Heimatmuseum in greifbare Nähe rücken. Was die AG Heimat ausmacht, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

