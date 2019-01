Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 15. Januar 2019 Dienstag, 15. Januar 2019

Fahrradverleihsystem RegioRad in Gmünd nun mit vier Stationen

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Das Fahrradverleihsystem RegioRad in Gmünd ist im Dezember um eine vierte Station gewachsen. Dass sie gut nachgefragt sein wird, scheint so gut wie sicher. Sie befindet sich auf dem Hardt und damit unweit entfernt von der RegioRad-​Station neben dem Studentenwohnheim i-​Live. Und diese erfreut sich sehr guter Nachfrage.

Viele nutzen die Fahrräder und Pedelecs, um von dem Hardt in die Stadt zu gelangen. Hier – am Marktplatz und am Bahnhof – befinden sich die beiden anderen Verleihstationen. Standort der neuen Station ist der Falkenbergplatz. Ein Platz, der ganz bewusst gewählt wurde. Warum, das steht in der Mittwochausgabe der RZ. Hier erfahren die Leser auch mehr über das Fahrradverleihsystem ansich.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 28 Sekunden.