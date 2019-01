Blaulicht | Dienstag, 15. Januar 2019 Dienstag, 15. Januar 2019

Raubüberfall auf Bankfiliale in Hall

Am Dienstag um 11 : 49 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Raubüberfall auf eine Bankfiliale in der Stauferstraße im Teurershof in Schwäbisch Hall informiert. Ein männlicher Täter betrat die Bank und bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe. Er raubte Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe.

Ein männlicher Täter betrat die Bank und bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe. Er raubte Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Nach der Tat flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Mann war etwaZentimeter groß. Er trug eine braune abgesteppte Jacke mit Kapuze. Er war maskiert und trug Handschuhe mit einem Deutschlandemblem. Vermutlich hatte der Mann eine Brille auf. Während der Tatausführung sprach der Täter mit osteuropäischem Dialekt. Aktuell laufen die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen. Bitte an den Räuber nicht herantreten! Hinweise nimmt die Polizei Schwäbisch Hall unter der Rufnummer/​oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen.

