Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 15. Januar 2019

Was das Siegel „Seniorenfreundlicher Service“ bedeutet

Foto: esc

Ist das Angebot seniorengerecht? Sind die Preise gut lesbar? Ist die Beratung freundlich, fachkundig, für Senioren verständlich? Gibt es einen Heimbringservice? Ist der Zugang mit Rollator oder Rollstuhl zu bewältigen? Diese und andere Kriterien machen den „Seniorenfreundlichen Service“ aus.

2013

2014

Vor rund zehn Jahren hat der Landesseniorenrat die Aktion „Seniorenfreundlicher Service“ ins Leben gerufen. Alle Stadt– und Ortsseniorenräte waren angehalten, mitzumachen. Der Stadtseniorenrat Schwäbisch Gmünd begannmit der Zertifizierung von Lebensmittelgeschäften in der Innenstadt.wurden Bekleidungsgeschäfte mit einbezogen. Noch in diesem Jahr soll eine neue Zertifizierung von Geschäften durchgeführt werden. Welche Kriterien dafür erfüllt sein sollten, und welche Bedeutung der Stadtseniorenrat in Gmünd hat, erzählen drei Vorstandsmitglieder des Stadtseniorenrats am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 29 Sekunden.