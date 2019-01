Sport | Mittwoch, 16. Januar 2019 Mittwoch, 16. Januar 2019

1 . FC Heidenheim: Nicht auf 30 Punkten ausruhen

Im spanischen Algorfa, in der Nähe von Alicante, bereiten sich aktuell die Kicker des Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim auf die restlichen 16 Partien in der 2 . Liga vor. Knapp eine Woche ist der FCH-​Tross bereits vor Ort und eines ist klar: ausruhen auf die starken 30 Punkte aus bislang 18 absolvierten Partien wird sich bei den Heidenheimern niemand

In der ersten Hälfte des Trainingslagers legte Trainer Frank Schmidt den Fokus auf die Defensive. Das hatte seine Mannschaft dann im ersten Testspiel ( 2 : 1 ) gegen den RSC Anderlecht schon ganz gut umgesetzt. Aber eben nicht perfekt und so ärgerte sich Schmidt auch am Ende über den Anschlusstreffer der Belgier. Dabei war es doch die Defensive um den Shootingstar der Heidenheimer in der Innenverteidigung, Patrick Mainka, die in der Hinrunde vollends überzeugte. Nur beim 1 : 5 daheim gegen den SC Paderborn nahm sie sich einen Tag frei. 23 Gegentreffer sind dennoch der fünftbeste Wert der Liga. Behutsam aufgebaut wird im Trainingslager Kapitän Marc Schnatterer, der sich noch in der Hinrunde einen Riss in der Fußsohlenfaszie zuzog. In den Trainingseinheiten spielt er häufig den neutralen Spieler, soll noch nicht in Zweikämpfe involviert werden.





