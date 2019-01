Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 16. Januar 2019 Mittwoch, 16. Januar 2019

VHS-​Veranstaltungen 100 Jahre Frauenwahlrecht

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Ein Jahrhundert wird sie alt, die erste deutsche Demokratie und mit ihr das Frauenwahlrecht. Die Schwäbisch Gmünder VHS hat sich diese Jubiläen als Themenschwerpunkt des Jahres vorgenommen und stellte gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern das Programm vor.

„Die Vergangenheit ist unsere Basis, auf der wir aufbauen“, erklärte Ingrid Hofmann, Leiterin der Gmünder Volkshochschule mehr zum Aufbau des Programmes. „Wir wollen aber auch aktuelle Missstände betrachten und uns Zukunftsperspektiven anschauen“, erläuterte sie weiter, was sie gemeinsam mit Elke Heer, der Beauftragten für Chancengleichheit, Dr. Julia Frank, Leiterin des Liberalen Forums Rems-​Murr-​Ostalb der Reinhold-​Maier-​Stiftung, und Dr. David Schnur (Stadtarchiv) zusammengestellt hatte. Welche Personen bei den Veranstaltungen thematisiert werden, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 28 Sekunden.