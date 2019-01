Kultur | Donnerstag, 17. Januar 2019 Donnerstag, 17. Januar 2019

Gmünder Museum: Munteres Ausstellungsjahr 2019

Foto: rw

Die Predigergalerie sieht gerade wieder nach Baustelle aus – gemach, es ist nichts passiert. Hier wird nur die Ausstellung von Reiner Seliger aufgebaut, der seine Objekte aus Ziegeln errichtet. „Broken Bricks“ ist der Ausstellungs-​Auftakt 2019 .

Es wird ein munteres Jahr in den städtischen Ausstellungsräumen Predigergalerie, Museum und Ott-​Pausersche Fabrik. Dafür sorgt schon die Remstal-​Gartenschau. Aber noch zuvor steht etwas Großes an: Mit der Inbetriebnahme des Westflügels im zweiten Obergeschoss wird die neugeordnete Dauerausstellung vollendet. Hier werden Bilder, Skulpturen aus der zweiten Hälfte des. Jahrhunderts bis in die Gegenwart präsentiert, die fortgeschriebene „Neue Sammlungen“ mit Erwerbungen der letzten Jahre. Mit dabei im Westflügel: der den Heimatvertriebenen gewidmete Raum und die Museumsbibliothek.Der Westflügel wird am Sonntag,. März, mit einem Museumsfest vonbisUhr feierlich eingeweiht. Dabei übergibt der Museumsverein auch die Bibliothek ans Museum. Deren Ursprung liegt noch im einstigen Kunstgewerbemuseum, Eigentümer war und blieb bis heute der Museumsverein. Die Rems-​Zeitung veröffentlicht eine Vorschau.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

