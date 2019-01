Ostalb | Donnerstag, 17. Januar 2019 Donnerstag, 17. Januar 2019

Jeder Fortschritt ist ein kleines Wunder

Galerie (2 Bilder)

Foto: nb

Die Prognosen der Ärzte im Krankenhaus sahen schlecht aus. Richtig schlecht. Der Junge werde die rechte Hand nie bewegen können, nicht reden und nicht laufen können, hieß es kurz nach der Geburt. Es war ein Moment, in dem die Welt der Familie Örcun kurz ins Wanken geriet. 16 Monate später geschah ein kleines Wunder: Koray begann zu laufen. Therapien aber bestimmen den Alltag der Familie.

16

Diesen Moment, als ihr kleiner Kämpfer sich eines Tages am Sofa hochzog und plötzlich begann zu laufen, werden Mama Ebru und Papa Sefer nie mehr vergessen. Es war ihr ganz persönlicher Lieblingsmoment. Und es folgten noch ein paar weitere. Unvorstellbar, wie groß das Glück war, als der Kleine, ebenfalls mitMonaten, zum ersten Mal „Mama“ sagte. Was bei anderen Kindern völlig normal ist, grenzt bei Koray an ein kleines Wunder. Und ist für die Eltern umso schöner. Von den Fortschritten und dem Wunsch einer Delphintherapie (über Delfin Nogli), von der sich die Eltern noch weitere Fortschritte erhoffen, berichtet die Rems-​Zeitung in der Freitagausgabe. Ebenso von dem Engagement der Erzieherinnen und Eltern der Triumphini-​Kinderwelt, die dazu beitragen, den Wunsch einer Therapie zu verwirklichen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 47 Sekunden.