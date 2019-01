Sport | Freitag, 18. Januar 2019 Freitag, 18. Januar 2019

1 . Offene Gmünder Dartmeisterschaften: Eine Veranstaltung für jedermann

Am 9 . März um 12 Uhr kommt es zu einer besonderen Premiere, die die Rems-​Zeitung präsentiert und die vom Dartclub Over the Tops veranstaltet wird. Die „ 1 . Offenen Gmünder Dartmeisterschaften“ werden im Fenschderle in Göggingen ausgetragen und die Veranstaltung findet große Unterstützung seitens der Stadt, vor allem Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport sowie den Bürgermeistern der Gemeinden Leinzell, Ralph Leischner und Göggingen, Walter Weber.

Anmeldungen ausschließlich per Mail an sport@​remszeitung.​de. Die Anmeldegebühr beträgt 15 Euro, darin inkludiert sind bereits Automatengeld und Spende. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf bei der Veranstaltung selbst zu gewährleisten, werden die Teilnehmer gebeten, die 15 Euro im Idealfall schon zu überweisen: DC Over the Tops e.V., IBAN: DE 81 6145 0050 1001 1213 65



Doch auch den mittlerweile zahlreichen Sponsoren gebührt ein Dank, die dieser Veranstaltung dazu verhelfen, dass sie eine gelungene wird. „Wir können mit dem bisherigen Verlauf ab Bekanntgabe durchaus zufrieden sein. Nach oben hin haben wir uns bislang bewusst keine Grenzen gesetzt“, sagt Vjekoslav Balaz, Vorsitzender des DC Over the Tops und im Orga-​Team tätig.Aufgerufen sind alle Hobby– und Vereinsspieler aus dem ehemaligen Altkreis Gmünd, das heißt konkret: von Gschwend bis Wißgoldingen, von Alfdorf bis Bartholomä und von Lorch bis Mögglingen kann jeder, der Spaß am Dartsport hat, mitwirken. Unter-​-​Jährige werden dann zugelassen, wenn sie in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Mittlerweile ist es bereits so, dass einige Väter sich mit ihren Söhnen angemeldet haben. Natürlich sind auch Frauen sehr willkommen bei dieser Veranstaltung – und es ist auch mit einigen zu rechnen. Alleine in den Gögginger Dartclubs Underdogs und Over The Tops sind es drei Spielerinnen, die am Spiel– und Trainingsbetrieb teilnehmen. Anmeldeschluss bleibt bis auf weiteres der. Februar.Da bei den Dartmeisterschaften unterschiedlich starke Spieler teilnehmen werden, wird zunächst im Gruppenmodus gespielt. So bekommt beimSingle Out jeder Spieler gleich mehrmals die Möglichkeit, sich mit anderen zu messen, keiner wird nur für eine Partie anreisen. Ab der K.-o.-Phase dann wird im ModusMasters Out gespielt.Die ersten vier Sieger können sich über Sach– und Geldpreise freuen.Prozent der Einnahmen aus Sponsorengeldern sowie und Teilnahmegebühren fließen in einen guten Zweck. DieseProzent teilen sich bei der Dartmeisterschaftspremiere die Grundschule Leinzell, die dringend ihren Pausenhof sanieren möchte sowie der Gemeindekindergarten Göggingen, das „Abenteuerland“.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

