Schwäbisch Gmünd | Freitag, 18. Januar 2019 Freitag, 18. Januar 2019

Festschrift zum 750 -​jährigen Dorfjubiläum Straßdorfs

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Es sei keine klassische Ortschronik mit wissenschaftlichem Anspruch, erklärte Ernst Plass bei der Vorstellung der Festschrift zum 750 -​jährigen Dorfjubiläum Straßdorfs und bezeichnete das 80 Seiten umfassende Werk als „zusammenfassende Ortsgeschichte bis zum heutigen Stand“. Eine eher zurückhaltende Beschreibung dessen, was man in Händen hält. Denn eines kommt ganz deutlich zum Ausdruck: Die Liebe aller Beteiligten zu ihrem Heimatort. Diese zeigt sich in Worten ebenso wie in Bildern.

Seit vielen Jahren schon kümmert sich der Straßdorfer Ernst Plass unter dem Dach des Fördervereins um die Pflege des Ortsarchivs. Und so wandte sich Ortsvorsteher Werner Nußbaum an ihn, als es darum ging, eine Festschrift zum Dorfjubiläum zu entwerfen. Von der aufwändigen Arbeit, den Beteiligten und dem Jubiläumsjahr berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagsausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 31 Sekunden.