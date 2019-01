Blaulicht | Freitag, 18. Januar 2019 Freitag, 18. Januar 2019

Feuerwehr Mögglingen: Jetzt endlich ein neues Feuerwehrhaus im Visier

Am Freitagabend wurde im Gemeinderat Mögglingen die Haushaltsplanung für das neue Jahr beschlossen. Glücklich zeigt sich die örtliche Feuerwehr.

Die Haushaltsentscheidung der gewählten Bürgervertreter bedeutet auch den Einstieg in die Planung eines neuen Feuerwehrhauses. Für die Planungs– und Realisierungsphase werden zwei Jahre veranschlagt. Im angestammten Domizil wird bereits improvisiert. Jeder Quadratmeter wird sorgfältig genutzt. Total eng geht es im Umkleidebereich zu. Die Feuerwehrfrauen müssen im Alarmfall sogar in den Keller eilen, um sich mit den Einsatzklamotten auszurüsten. Nicht mehr zeitgemäß. Die Blaulicht-​Szene dankt für diesen Haushalts-​Beschluss. Mehr dazu am Samstag in der Rems-​Zeitung.

