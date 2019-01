Ostalb | Freitag, 18. Januar 2019 Freitag, 18. Januar 2019

Glatteis-​Frühwarnsystem macht den Winterdienst in Heubach effektiver

Foto: gbr

Natürlich ist es möglich, dass der Leiter des Bauhofs in aller Herrgottsfrühe zu verschiedenen Punkten im Stadtgebiet fährt, um zu schauen, ob die Fahrbahn glatt ist und ob man streuen muss. Es geht aber deutlich effektiver – wie das Beispiel der Stadt Heubach zeigt.

An drei repräsentativen Punkten – in der Michael-​Braun-​Straße, an der Nordumgehung sowie im Stadtteil Lautern befinden sich Sensoren direkt im Asphalt. Wie das System funktioniert, wird in der RZ-​Ausgabe vom. Januar erklärt.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

