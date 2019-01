Blaulicht | Freitag, 18. Januar 2019 Freitag, 18. Januar 2019

Vorsicht vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Im Verlauf des Donnerstags erreichten mindestens elf Haushalte in Heubach Anrufe falscher Polizeibeamter. Die Anruferin gab sich als Kriminalbeamtin aus Schwäbisch Gmünd aus und fragte in bekannter Betrugsmasche die Angerufenen nach ihren Vermögenswerten aus.

Ziel der Betrüger ist es, die Personen zu verunsichern und dazu zu bewegen, ihr gesamtes Vermögen sowie Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen und letztlich den Betrügern zu übergeben. Die Polizei warnt einmal mehr eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät:Die Polizei wird Sie niemals über Ihre Vermögenswerte ausfragen und um Geldbeträge bitten.Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummeran.Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.Auflegen sollten Sie, wenn- Sie nicht sicher sind, wer anruft- Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z. B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben.- Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland.- Sie der Anrufer unter Druck setzt.- Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z. B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. Sprechen Sie als Angehöriger mit älteren Verwandten über diese Betrugsmasche.Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

