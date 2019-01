Sport | Samstag, 19. Januar 2019 Samstag, 19. Januar 2019

Sensationeller 3 : 0 -Heimsieg der DJK Gmünd gegen den Tabellenführer VC Offenburg II

Mit der besten Saisonleistung ist den Volleyballerinnen der DJK Gmünd in der Straßdorfer Römersporthalle ein sensationeller 3 : 0 -Heimsieg über den bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer der Regionalliga Süd, VC Offenburg II, gelungen.

Beim hochverdienten 3 : 0 -Erfolg leisteten sich die Gastgeberinnen kaum Fehler und agierten vor allem bei den Aufschlägen mit Mut und Risiko, was sich auszahlen sollte. Schon nach dem 25 : 20 im ersten Satz zeichnete sich der mögliche Überraschungscoup der DJK Gmünd ab. Der zweite Durchgang verlief dann bis zum Schluss enger und spannender, doch wiederum hatte der Tabellenvierte das bessere Ende auf seiner Seite. Das 26 : 24 bescherte der DJK die 2 : 0 -Führung.



Im dritten Satz präsentierte sich die Heimmannschaft von Trainer Joachim Saam weiterhin hochkonzentriert und leistete sich weniger Fehler als der Gegner. Die in allen Belangen stärkeren Gastgeberinnen verdienten sich den 25 : 21 -Erfolg, wodurch der vor allem in dieser Deutlichkeit so unerwartete 3 : 0 -Heimsieg perfekt war.







