31. Staufer Open: Weltmeisterin am ersten Tag nur mit Remis

In neue Dimensionen ist das 31 . Staufer-​Open zum Auftakt des Jahres vorgestoßen: 490 Denksportler aus 16 Nationen sitzen seit gestern im Congress-​Centrum Stadtgarten an den Brettern. Darunter befinden sich neben vielen jungen Talenten zahlreiche Titelträger, eine Jugend-​Weltmeisterin und vier ehemalige Turniersieger.

Zufrieden waren dagegen nicht alle Titelträger. Die Internationalen Meister und Großmeister bekamen es schon in der ersten Runde der A-​Open mit hungrigen, bissigen Talenten zu tun, die sie schwer ins Schwitzen brachten. So stolperte der mehrmalige Turniersieger Vladimir Burmakin über Andreas Walter (SV Mühlheim-​Nord), der dem für Spraitbach in der Verbandsliga spielenden Russen ein Remis abluchste.





Den ausführlichen Bericht sowie die Partie des Tages lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Spieler im A– undbei den B-​Open sorgen dabei für einen Teilnehmerrekord und ein absolutes Novum: erstmals reichen der Peter-​Parler– sowie der Jörg-​Ratgeb-​Saal nicht mehr aus, um den Ansturm der Schachspieler aus aller Welt zu bewältigen. „Es zeichnete sich schon früh ab, dass wir an derer-​Schallmauer kratzen werden“, freut sich Organisator Wernfried Tannhäuser von der Gmünder Schachgemeinschaft über den hohen Zuspruch. Deshalb wurde schon im Vorfeld das Platzangebot um den Leutze-​Saal erweitert. „Leider mussten einige Vorangemeldete krankheitsbedingt kurzfristig absagen, aber wir sind trotzdem sehr zufrieden“, so Finanzchef Gerhard Friedrich.„Es zeichnete sich schon früh ab, dass wir an derer-​Schallmauer kratzen werden.“Organisator Wernfried Tannhäuser

